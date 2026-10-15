محافظ البحر الأحمر يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي فرص التعاون في المياه والسياحة

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مع روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، فرص تعزيز التعاون في مشروعات المياه والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة، إلى جانب استكشاف مجالات الشراكة التي تدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتناول اللقاء احتياجات مدن البحر الأحمر من مياه الشرب، وخطط التوسع في محطات تحلية مياه البحر، فضلًا عن فرص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أعمال التشجير، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تحلية المياه على رأس ملفات التعاون

واستعرض الجانبان مشروعات تحلية مياه البحر وخطط زيادة قدراتها الإنتاجية، خاصة في المدن التي تشهد توسعًا عمرانيًا وزيادة في الطلب على مياه الشرب.

كما ناقشا فرص الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام المياه المعالجة لأغراض التشجير، بما يدعم الاستدامة البيئية ويخفف الضغط على الموارد المائية.

السياحة والطاقة والتعدين فرص استثمارية

وشملت المباحثات فرص التعاون في القطاع السياحي، في ضوء المقومات التي تتمتع بها مدن البحر الأحمر ومكانتها على خريطة السياحة الدولية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتعدين والتطوير العمراني.

وأعرب روبرت سيلفرمان عن تقديره للمقومات السياحية والاقتصادية التي تمتلكها المحافظة، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تحلية المياه والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

تبادل الخبرات لدعم المشروعات المستقبلية

وتطرق اللقاء إلى دور الشركات العاملة في المشروعات الهندسية والتنموية، وأهمية تبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون في المشروعات المستقبلية، بما يدعم كفاءة البنية التحتية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل لاستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحر الأحمر، بما يواكب خطط التنمية ويحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية.