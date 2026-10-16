محمد عبد الجليل: لو صالح سليم موجود.. إمام عاشور ماكانش هيدخل الأهلي

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إمام عاشور لم يكن لينضم إلى صفوف النادي الأهلي حال وجود الراحل صالح سليم على رأس إدارة القلعة الحمراء، مشددًا على أن مبادئ النادي لا تتغير بتغير الأجيال والظروف، فيما أشاد بمحمود الخطيب ومجلس إدارته، مؤكدًا أنهم حققوا نجاحًا بنسبة 85%.

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحاته ببرنامج «الدقيقة 12»، الذي يقدمه الإعلاميان إسلام فؤاد ومحمد الجندي عبر قناة «هي» الفضائية: «لو صالح سليم موجود، استحالة إمام عاشور يكون موجود في الأهلي، وإمام غلط في الأهلي، ولو صالح سليم كان عايش مكنش يقدر يغلط فيه».

وأضاف: «لو مجلس صالح سليم كان موجود، مكنش هيضم إمام عاشور للأهلي، لأن المبادئ لا تتجزأ، ومحدش يقولي الزمن اتغير أو غيره، المبادئ بتفضل مبادئ مهما حصل».

محمد عبد الجليل يشيد بمجلس الخطيب

وفي سياق آخر، أشاد نجم الأهلي السابق بمحمود الخطيب ومجلس إدارته، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة إلى المجلس لا تنفي النجاحات التي حققها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأوضح عبد الجليل أن الخطيب يُعد من أنجح رؤساء الأهلي، قائلًا: «محدش يقدر ينكر إن الخطيب من أنجح الإدارات في تاريخ الأهلي، والخطيب ومجلسه ناجحين بنسبة 85%، ومفيش حد في الدنيا بينجح بنسبة 100%».

وتابع: «مفيش فرقة في العالم بتكون 10 من 10 على طول، وكل الفرق ممكن تمر بفترات تراجع، لكن الفرق العظيمة هي اللي بتعرف ترجع بسرعة».

واختتم عبد الجليل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقييم مجلس إدارة الأهلي بصورة شاملة، وعدم اقتصار الحكم على فترات التراجع، مشيرًا إلى أن عدم تحقيق النجاح الكامل لا يلغي ما قدمه الخطيب ومجلسه للنادي.