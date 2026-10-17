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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يشهد سعر أكبر دولار في البنوك المصرية؛ استقرارًا في أول تعاملات له اليوم السبت 17-10-2026.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وجاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة بدء مواعيد العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا من دون أي تحريك منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيها للشراء و 53.54 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ سعر أقل دولار 52.58 جنيها للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنوك " التعميروالاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، سايب، العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

البنك المركزي

الودائع العربية 

تجري مصر مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حلّ موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين لتحديد مدة التجديد الجديدة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتأتي المفاوضات في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025.

البنك المركزي

10.3 مليار دولار إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي

تعود الودائع السعودية إلى حزم الدعم المالي التي قدمتها المملكة لمصر منذ عام 2014، في حين تحتفظ السعودية بودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، يجري تجديدها سنويًا.

وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، حال احتساب الودائع المستحقة بقيمة 5.3 مليار دولار والودائع قصيرة الأجل البالغة 5 مليارات دولار.

ولا تقتصر الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري على السعودية، إذ تحتفظ الكويت وقطر بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لكل منهما، ليصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية إلى نحو 18.3 مليار دولار.

أرصدة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار أرصدة الودائع العربية لديه بنهاية ديسمبر 2025، حيث بلغ رصيد الودائع الخليجية نحو 9.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن الودائع السعودية بلغت 5.3 مليار دولار، فيما سجلت الودائع الكويتية نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

وتعكس هذه الأرصدة استمرار وجود ودائع خليجية ضمن مصادر التمويل الخارجي لمصر، بما يجعل تجديد الودائع المستحقة أحد الملفات المهمة في إدارة الالتزامات الخارجية وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد.

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