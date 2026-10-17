عمر جابر يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية

احتفل عمر جابر، لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاد زوجته، مشاركا صورا تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر جابر في اجواء رومانسية احتفالا بعيد ميلاد زوجته، ووجه لها رسالة معبرة عن حبه، وكتب: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

الزمالك يفوز على الجيش الرواندي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ناصر منسي هدف الفوز لصالح الزمالك في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية قبل مواجهة العودة، التي يسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في المنافسات المحلية، عقب فوزه الإفريقي على الجيش الرواندي.