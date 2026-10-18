الداخلية تقرر إبعاد مواطن أوزبكي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1549 لسنة 2026، بإبعاد مواطن أوزبكي الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

أوزبكي الجنسية

ونص القرار على إبعاد تيمور أميركولوفيتش أمانوف (TIMUR AMIRKULOVICH AMANOV)، أوزبكي الجنسية، مواليد 16 يونيو 1985، وذلك وفقًا لما ورد بالمادة الأولى من القرار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5 سبتمبر 2026، بشأن طلب إبعاده خارج البلاد.

وتضمنت المادة الثانية تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشره في الوقائع المصرية.