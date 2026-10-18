عودة ياسر إبراهيم وقلق عمر الساعي.. خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة القناة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤشرات إيجابية بشأن حالة عدد من لاعبيه المصابين قبل مواجهة القناة المرتقبة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف ياسر إبراهيم الذي اقترب من العودة إلى الحسابات الفنية بعد تعافيه من الإصابة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة إلى الأهلي الذي يستعد لاستئناف مشواره المحلي عقب عودة بعثته من أوغندا بعد الفوز على كيتارا في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى استغلال حالة الانتصار القاري مع التعامل بحذر مع ملف الإجهاد والإصابات قبل ضغط المباريات.

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن حالة ياسر إبراهيم شهدت تطورًا إيجابيًا بعدما تعافى المدافع بشكل كامل من الإصابة وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق إلى أوغندا وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة جديدة للتعامل مع خيارات الخط الخلفي قبل مواجهة القناة.

لكن عودة اللاعب إلى التدريبات لا تعني بالضرورة مشاركته أساسيًا في المباراة المقبلة إذ سيظل القرار النهائي مرتبطًا بمدى جاهزيته الفنية والبدنية وتقييم الجهاز الفني لحالته خلال الأيام القليلة التي تسبق اللقاء.

ياسر إبراهيم يمنح عموتة خيارًا جديدًا في الدفاع

يمثل تعافي ياسر إبراهيم تطورًا مهمًا بالنسبة إلى الجهاز الفني للأهلي في ظل حاجة الفريق إلى امتلاك أكبر عدد ممكن من الخيارات الجاهزة خاصة مع تلاحق الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الفترة الحالية.

وتكمن أهمية عودة المدافع في أنها تمنح عموتة مساحة أكبر للمفاضلة بين العناصر المتاحة سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو البدلاء بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين في الخط الخلفي.

وكانت مشاركة ياسر إبراهيم في جزء من التدريبات الجماعية قبل السفر إلى أوغندا مؤشرًا على تقدمه في مرحلة التعافي قبل أن يؤكد المصدر اكتمال شفائه من الإصابة.

ومع ذلك فإن الجهاز الفني لن يكون مضطرًا إلى التعجل في الدفع باللاعب خصوصًا أن الفاصل الزمني بين العودة من الرحلة الأفريقية ومواجهة القناة يفرض التعامل بدقة مع الأحمال البدنية لضمان عدم تعرضه لانتكاسة جديدة.

كوكا جاهز.. وقرار المشاركة في يد الجهاز الفني

وفي خط الوسط كشف المصدر أن أحمد نبيل كوكا أصبح جاهزًا بصورة كاملة للمشاركة في التدريبات والمباريات بعدما تجاوز المشكلة التي أبعدته عن المشاركة بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية.

وتمنح جاهزية كوكا الجهاز الفني خيارًا إضافيًا في منطقة الوسط التي تمثل إحدى المناطق المهمة في حسابات عموتة مع حاجة الفريق إلى الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار الفني ومنح الفرصة للعناصر التي وصلت إلى الجاهزية المطلوبة.

ورغم جاهزية اللاعب فإن مشاركته أمام القناة ستظل قرارًا فنيًا وفقًا لاحتياجات المباراة ورؤية الجهاز الفني ومدى ملاءمة قدراته لطبيعة المواجهة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موقف إمام عاشور الذي أكد المصدر أنه لا يعاني من أي إصابة وأن غيابه عن المشاركة في مواجهة كيتارا جاء بهدف منحه الراحة وليس بسبب مشكلة طبية.

كريم الدبيس يحتاج إلى أيام إضافية

على الجانب الآخر لا يزال كريم الدبيس بحاجة إلى بعض الوقت قبل الانتظام بصورة كاملة في التدريبات الجماعية وفقًا لما أكده المصدر داخل الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يحتاج إلى أيام قليلة قبل العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي على أن يتحدد موقف مشاركته في المباريات بعد تقييم حالته من جانب الجهازين الطبي والفني.

ويعني ذلك أن لحاق الدبيس بمواجهة القناة لن يكون محسومًا بمجرد اقتراب موعد عودته إلى التدريبات إذ يتوقف الأمر على مدى استجابته خلال الفترة المقبلة وقدرته على استعادة الجاهزية التي تسمح له بالمشاركة دون مخاطر.

يوسف بلعمري ينتظر الأشعة لتحديد المرحلة الثانية من التأهيل

وفيما يتعلق بالمغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر للأهلي أوضح المصدر أنه سيعود إلى القاهرة خلال أيام من أجل الخضوع لأشعة جديدة تمهيدًا لإرسال نتائجها إلى الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

وستكون نتائج الفحوص الطبية وتقييم الطبيب المعالج عاملين أساسيين في تحديد موعد انتقال اللاعب إلى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي ضمن خطوات تجهيزه للعودة إلى الملاعب.

ولا يرتبط هذا الملف بموقف المشاركة في مواجهة القناة بقدر ما يتعلق بخطة التعافي طويلة المدى إذ يحتاج اللاعب إلى استكمال مراحل التأهيل وفقًا للتقييم الطبي قبل الحديث عن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية أو المباريات.

عمر الساعي يخضع لفحص جديد بعد إصابة كيتارا

وفي ملف آخر ينتظر عمر الساعي الخضوع لأشعة رنين مغناطيسي فور عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمة قوية وشعوره بآلام في عضلة السمانة خلال مواجهة كيتارا الأوغندي.

وأوضح المصدر أن الفحوص الجديدة ستساعد على تحديد طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها قبل اتخاذ القرار بشأن البرنامج العلاجي المناسب وتحديد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وتأتي حالة عمر الساعي ضمن الملفات التي تحتاج إلى حسم سريع قبل مواجهة القناة لا سيما أن الجهاز الفني يرغب في الوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين عقب الرحلة الأفريقية وعدم اتخاذ قرارات بشأن مشاركتهم قبل استكمال التقييم الطبي.