جامعتا الإسكندرية وبنسلفانيا هاريسبرج الأمريكية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

استقبلت جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، وفدًا من جامعة بنسلفانيا ستيت هاريسبرج الأمريكية، برئاسة الدكتور ديفيد م. كاليخو بيريز، العميد والرئيس التنفيذي لفرع هاريسبرج، وذلك بمقر إدارة الجامعة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، واستكشاف فرص إقامة شراكات أكاديمية وبحثية مستدامة بين الجانبين.

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين لتأسيس إطار مؤسسي للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من جامعة الإسكندرية الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان جويفل، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ومساعد رئيس الجامعة للتدويل والفروع الدولية، والدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد التراس، منسق برامج التدويل والعلاقات الدولية بكلية الهندسة.

وضم وفد جامعة بنسلفانيا ستيت هاريسبرج الدكتورة نشوى العربي، أستاذ الهندسة الكهربائية، والدكتورة علا رشوان، الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الميكانيكية، وماثيو شارب، طالب الماجستير بقسم الهندسة الكهربائية بالجامعة.

تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، خلال اللقاء، أن تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوجه جامعة الإسكندرية نحو تدويل التعليم وتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية بناء علاقات تعاون فاعلة تتجاوز تبادل الخبرات إلى تطوير برامج تعليمية وبحثية مشتركة، وتعزيز فرص التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأضاف أن الجامعة تحرص على توظيف شراكاتها الدولية في دعم التميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير البرامج التعليمية، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز قدرة الخريجين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

من جانبه، أعرب الدكتور ديفيد م. كاليخو بيريز عن تقديره للمكانة الأكاديمية والعلمية لجامعة الإسكندرية، مشيدًا بمستوى خريجيها وما يتمتعون به من كفاءة علمية ومهنية، وأكد اهتمام جامعة بنسلفانيا ستيت هاريسبرج بتعزيز علاقاتها الأكاديمية مع جامعة الإسكندرية، وتأسيس تعاون مستدام يتيح تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات وبرامج ومشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للمؤسستين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المقترحة، وآليات تفعيل الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية، ويعزز فرص التعاون بين الكوادر الأكاديمية والبحثية بالجامعتين.

وفي هذا الإطار، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم التعاون المستقبلي في عدد من المجالات، تشمل برامج التدريب المهني، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ المشروعات البحثية والبرامج التعليمية المشتركة، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والمعلومات، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات الأكاديمية المشتركة، بما يوفر إطارًا للتنسيق وتطوير المبادرات المشتركة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

وعقب اللقاء، زار الوفد الأمريكي كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث اطّلع على إمكاناتها التعليمية والبحثية، وبحث فرص التعاون في التخصصات الهندسية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تحويل مجالات التفاهم إلى فرص عملية للتعاون الأكاديمي والبحثي خلال المرحلة المقبلة.