سيامة راهبة جديدة بدير مارجرجس بالقدس بحضور الأنبا أنطونيوس والأنبا ثيؤدوسيوس

في مشهد امتزجت فيه المشاعر الروحية بفرحة التكريس، تمت سيامة الأخت فيبي راهبة بدير الشهيد العظيم مارجرجس بالقدس، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها في الرهبنة والتفرغ للصلاة وخدمة الله، وسط أجواء روحية مؤثرة ومشاركة من الحضور.

وترأس طقس سيامة الرهبنة صاحبا النيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة وتوابعها، وسط فرحة كبيرة بهذه المناسبة الكنسية.

ولفتت دموع الفرحة التي ظهرت في عيني فيبي الأنظار خلال مراسم السيامة، خاصة في اللحظة التي نظرت فيها إلى صورة السيد المسيح، في مشهد عكس عمق المشاعر المصاحبة لبداية حياتها الرهبانية، وما تحمله هذه الخطوة من معانٍ روحية ترتبط بالتكريس والصلاة والتفرغ للحياة مع الله.

شارك الحضور الأخت فيبي فرحتها بهذه المناسبة، رافعين الصلوات من أجل أن يمنحها الله القوة والثبات والأمانة في حياتها الرهبانية، وأن يبارك خطواتها الجديدة ويعينها على مواصلة طريق التكريس والمحبة والصلاة.