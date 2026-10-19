قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على هذه المحافظات
بوتين يقترح لقاء ثلاثيا مع ترامب والرئيس الصيني الشهر المقبل لبحث أزمة أوكرانيا
أمريكا تحذر الاتحاد الأوروبي من رد فعل مدمر على خطط استخدام طيف الأقمار الصناعية
وكيل نقابة الأطباء البيطريين سابقا: القرود الطليقة خطر.. تنقل السعار وفيروس إيبولا
البت في التظلم خلال 30 يوما .. القانون يحدد آليات تسوية منازعات المستثمرين مع الجهات الحكومية
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف عن 5 شروط يجب تحققها
انطلقت من تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة نمساوية في بلغاريا بسبب جسم مشبوه
معجزة اسمها هدى| ولدت بالعظم الزجاجي وبتر نصف جسدها.. تعيش برئة واحدة وتربي طفلين ببيع المناديل
اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة
تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لماذا رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك؟.. كواليس أزمة تسجيلات الفيديو

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الأسباب التي استند إليها الاتحاد المصري لكرة القدم في رفض طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة القمة أمام الأهلي، موضحًا أن القرار أثار تساؤلات بشأن موقف الاتحاد من طلبات الأندية المتعلقة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، إن رد اتحاد الكرة على خطاب الزمالك استند إلى وجود سابقة مماثلة، عندما تقدم النادي الأهلي بطلب للاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو خلال الموسم الماضي، لكن طلبه لم تتم الموافقة عليه.

وأوضح أن مسؤولي الاتحاد اعتبروا أن الموافقة على طلب الزمالك في الموسم الحالي، بعد رفض طلب الأهلي سابقًا، قد تثير تساؤلات بشأن اختلاف التعامل مع الناديين.

شروط الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو

وأضاف حتحوت أن التواصل مع مسؤولين بشأن واقعة الأهلي كشف عن تفاصيل تتعلق بالضوابط المحددة لحضور جلسات الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن القواعد كانت تسمح بحضور أشخاص مقيدين ضمن كشوف الفريق، مثل مدير الكرة أو المدير الفني أو أحد اللاعبين أو المدير الإداري، بينما لم يكن مسموحًا بحضور أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤول الإعلامي أو الخبير التحكيمي.

وأوضح أن عدم استيفاء الوفد الذي تقدم بطلب الأهلي لهذه المعايير كان أحد أسباب رفض طلبه المتعلق بمباراة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي.

واستعاد حتحوت تصريحات سابقة لعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أكد خلالها عدم وجود مانع من تقدم الأندية بطلبات للاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو، مشيرًا إلى ترحيب اللجنة بهذه الخطوة وعدم وجود ما يدعو إلى إخفاء تفاصيل المحادثات.

وأضاف أن التواصل مع لجنة الحكام كشف عن عدم وجود اعتراض لديها على مبدأ الاستماع إلى التسجيلات، إلا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى اتحاد الكرة، الذي رفض طلب الزمالك.

وتساءل الإعلامي عن أسباب عدم الموافقة على طلب النادي الأبيض، رغم التصريحات السابقة التي تحدثت عن إمكانية الاستماع إلى التسجيلات، خاصة أن الجدل يتعلق بركلتي جزاء طالب الزمالك باحتسابهما خلال مباراة القمة أمام الأهلي.

واختتم حتحوت حديثه بالإشارة إلى أن رفض الطلب قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة داخل القلعة البيضاء، في ظل رغبة الإدارة في معرفة تفاصيل القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال اللقاء

اتحاد الكرة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

. خبيرة فلك تحذر من تصعيد محتمل في أوروبا

خبيرة فلك تفجر مفاجأة عن احتجاجات أوروبا.. تفاصيل

حسام عبد المجيد

500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري

ياسر إبراهيم

بعد رفض التجديد.. مفاجأة في عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

ترشيحاتنا

منتدى مصر

تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.. نواب يؤكدون أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

منتدى مصر 2026

قيادي بـ«مستقبل وطن» يطالب بوضع استراتيجية وطنية لدعم الصادرات خلال منتدى مصر

النائبة نيفين فارس

برلمانية: تطوير التعليم يجب أن يركز على بناء مهارات التفكير والابتكار وتأهيل الأجيال للمستقبل

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد