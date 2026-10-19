فض غشاء بكارتها.. فتاة بسوهاج تستغيث بالداخلية والصحة لاسترداد حقها من طبيب

وجهت الفتاة "فاطمة م. ص. ع"، ابنة محافظة سوهاج البالغة من العمر 18 عامًا، مناشدة عاجلة إلى وزارتي الداخلية والصحة للتدخل وفحص شكواها، والعمل على كشف ملابسات اتهامها طبيبًا بالتسبب في فض غشاء بكارتها خلال إجراء طبي خضعت له يوم 18 سبتمبر 2026.

وأكدت “فاطمة” تمسكها بحقها في معرفة حقيقة ما تعرضت له، ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في واقعة حررت بشأنها محضرًا رسميًا بقسم أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لرواية المريضة والبيانات المقدمة بشأن الشكوى، إلى معاناتها من الإمساك المزمن، الأمر الذي دفعها إلى الخضوع لإجراء طبي "عملية تسليك"، على يد الطبيب «م. ف. ر»، المتخصص في الجراحة العامة والمسالك البولية.

وأضافت المريضة أنها تعرضت لنزيف عقب الإجراء الطبي، وأنها فوجئت، بحسب ما ذكرته في شكواها، بحدوث قطع بغشاء البكارة وفضه، عقب الكشف عن سبب النزيف، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، مطالبة بالتحقيق في ملابسات ما حدث ومحاسبة الطبيب.

محضر رسمي ومطالبات بالتحقيق

وحملت الواقعة رقم 2762 لسنة 2026 إداري قسم أول سوهاج، فيما تشير "فاطمة" إلى مرور أكثر من 25 يومًا على تقديم البلاغ دون حجز الطبيب، أو التحقيق معه.

وتناشد المريضة وزارة الداخلية متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، كما تطالب وزارة الصحة بفحص الواقعة من الناحية الطبية، ومراجعة التقارير والفحوص اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة وأسبابها، وبيان مدى ارتباطها بالإجراء الطبي الذي خضعت له، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تقتضيها نتائج الفحص والتحقيق.

محامي المريضة: نطالب بكشف الحقيقة كاملة

من جانبه، قال محامي المريضة، إن موكلته تتمسك بحقها في كشف حقيقة ما تعرضت له، مطالبًا الجهات المختصة بفحص جميع ملابسات الواقعة، والاستعانة بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة وأسبابها، ومدى ارتباطها بالإجراء الطبي الذي خضعت له، مع الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

وأضاف الدفاع أن المريضة تطالب بالحصول على حقها من خلال الطرق القانونية، داعيًا وزارتي الداخلية والصحة إلى فحص القضية كلٌّ في نطاق اختصاصه، واستكمال الإجراءات اللازمة وصولًا إلى الحقيقة، ومحاسبة الطبيب حال ثبوت ارتكابه أي مخالفة.