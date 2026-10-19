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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا فيلوباتير يلتقي زوجات كهنة إيبارشية أبوقرقاص في لقاء روحي

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير
ميرنا رزق

التقى الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص، زوجات الآباء كهنة الإيبارشية، بكنيسة الشهيد ونس الأقصري بمقر المطرانية.

وخلال اللقاء، ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان «المتكأ الأخير والمتكأ الأول»، تناول خلالها عددًا من المعاني الروحية، أعقبها مناقشة مفتوحة مع الحاضرات، تبادل خلالها الآراء حول الموضوعات المطروحة.

ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام بالتواصل الروحي مع زوجات الآباء الكهنة، وإتاحة الفرصة للحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم دورهن في مساندة أزواجهن في الخدمة الكنسية، ويسهم في تعزيز روح المحبة والتعاون داخل الأسرة الكنسية.

واختُتم اللقاء بالصلاة.

الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص كهنة الكهنة الكنسية

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