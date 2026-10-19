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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة يتفقد وحدة المناظير ودار المسنين بمستشفى الأنبا برسوم

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل
ميرنا رزق

تفقد نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، وحدة المناظير الجديدة بمستشفى دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المنطقة.

اطلع نيافته خلال جولته على جاهزية الوحدة والأجهزة الطبية الحديثة، واستمع إلى شرح مفصل حول إمكانياتها التشخيصية والعلاجية، والتقنيات التي أُضيفت لدعم المنظومة الطبية بالمستشفى وتوفير خدمة متكاملة للمرضى.

وفي السياق ذاته، حرص الأنبا ميخائيل على زيارة دار المسنين الملحقة بالمستشفى، حيث التقى كبار السن من نزلاء الدار للاطمئنان على أحوالهم الصحية والنفسية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.

الأنبا ميخائيل الأنبا برسوم بالمعصرة الخدمات الصحية دار المسنين إيبارشية حلوان الأنبا برسوم

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