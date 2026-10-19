برلمانية: تطوير منظومة الرعاية الصحية يتطلب مواجهة تحديات التمويل ونقص الكوادر

أكدت النائبة هبة لطيف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف الرعاية الصحية يمثل أحد الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أن تقييم المنظومة الصحية يتطلب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة المنشآت الصحية، وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى.

تطوير منظومة الرعاية الصحية



وأشارت" لطيف" في تصريحات خاصة بشأن ملف صحة المواطن ضمن نقاشات منتدى مصر 2026، إلى أن تطوير منظومة الرعاية الصحية لا يقتصر على التوسع في إنشاء المستشفيات والمنشآت الطبية، وإنما يمتد إلى تحسين جودة الخدمة، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، وضمان وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية بصورة عادلة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

دعم الأطقم الطبية

وشددت عضو النواب على أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم، ودعم الأطقم الطبية، وتحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة الأداء، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بصحة المواطنين.



و تتصدر قضية صحة المواطن أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة «صحة المواطن»، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.