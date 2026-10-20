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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري

يحل بيراميدز ضيفًا على طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب لمستوى الفريقين في المواجهة المرتقبة.

بيراميدز يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق المريخ بنتيو الجنوب سوداني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل العودة إلى منافسات الدوري المحلي.

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز في استثمار الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق الفوز على طلائع الجيش، ومواصلة حصد النقاط، بما يعزز موقفه في جدول ترتيب المسابقة ويمنحه دفعة قوية لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

كما يسعى الفريق إلى تقديم أداء قوي خلال اللقاء، واستغلال الإمكانات الفنية للاعبيه لتحقيق الهدف المطلوب، خاصة في ظل أهمية كل نقطة خلال الجولات الأولى من عمر المسابقة.

طلائع الجيش يبحث عن نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه، في محاولة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويطمح طلائع الجيش إلى الظهور بصورة قوية أمام منافس يمتلك عناصر مميزة، مع محاولة استغلال الفرص المتاحة للخروج بنتيجة تساعده على مواصلة مشواره في البطولة بصورة أفضل.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية للمباراة قبل انطلاقها.

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