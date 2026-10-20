موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس الخليج للناشئين

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج للناشئين، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة انطلاقتهم القوية في البطولة وتحقيق انتصار جديد يعزز فرصهم في التأهل إلى الدور المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في البطولة المقامة حاليًا في قطر، وسط طموحات كبيرة من جانب لاعبي المنتخب المصري لمواصلة تقديم العروض القوية، بعد البداية المميزة التي حققها الفريق في الجولة الافتتاحية.

منتخب مصر يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الكويت

يدخل منتخب مصر للناشئين المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقدم الفراعنة أداءً قويًا خلال المباراة الافتتاحية، ونجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء، ليحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ويبعث برسالة قوية إلى منافسيه بشأن رغبته في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض منتخب الكويت مباراته الأولى في البطولة، بعدما حصل على راحة خلال الجولة الافتتاحية، وفقًا لنظام المسابقة الذي يمنح منتخبًا واحدًا راحة في كل جولة، نظرًا لوجود خمسة منتخبات في المجموعة الثانية.

ويتطلع المنتخب الكويتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، في بداية مشواره بالبطولة، بينما يأمل المنتخب المصري في استغلال دفعة الفوز الأول لحصد النقاط الثلاث ومواصلة تصدر المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الخليج للناشئين

تضم المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج للناشئين منتخبات مصر والسعودية والكويت واليمن والعراق، ويتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بعدما حقق الفوز على السعودية في الجولة الأولى.

ويمنح الانتصار الكبير المنتخب المصري دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الكويت، التي تمثل فرصة جديدة لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والاقتراب من حسم التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر والكويت اليوم

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج للناشئين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكويت

يمكن متابعة مباراة منتخب مصر والكويت في بطولة كأس الخليج للناشئين عبر شاشة قناة الكأس الأولى، التي تنقل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات