قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا
مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني
وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما
مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص
مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح
دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن
مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني
إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة
هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف كييف
وزير البترول: مصر أمّنت الطاقة لأكثر من 110 ملايين شخص
تفاصيل حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقل أعلى الدائري اتجاه السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد فتحي: "منتدى مصر" يجسد طموح دولة تصنع المستقبل.. ومشاركة الرئيس رسالة ثقة ودعم لمسيرة البناء والإنجاز

خالد فتحي
خالد فتحي
محمد سمير

أعرب خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات «منتدى مصر 2026»، مشيدًا بالمستوى الرفيع للمنتدى وما شهده من حوارات جادة ورؤى متقدمة تعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية، وخطواتها الواسعة نحو الإصلاح والتنمية وبناء الإنسان.

وأكد فتحي أن قضاء يوم بين هذه الكوكبة من قيادات الدولة والرياضة المصرية، في أجواء تعكس الرقي في الحوار وعمق الرؤية وثراء الأفكار، يمثل تجربة ثرية ومصدرًا للفخر والتفاؤل بمستقبل مصر، في ظل حرص الدولة على فتح آفاق جديدة للحوار، والاستماع إلى مختلف الرؤى، ومناقشة التحديات بموضوعية، وصولًا إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأشاد رئيس اتحاد اليد بالرعاية الرئاسية للمنتدى ومشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالياته، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحوار المباشر، والاستماع إلى تطلعات الشباب، وتعزيز مشاركتهم في صياغة المستقبل، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.

وأضاف فتحي أن ما يميز المنتدى هو تنوع الموضوعات المطروحة وارتباطها المباشر بحياة المواطنين ومستقبل الأجيال الجديدة، إلى جانب ما يتيحه من تبادل للخبرات ومناقشة الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الشباب والرياضة ، باعتبارهما أحد أهم محاور بناء الإنسان وتعزيز قدراته.

وشدد فتحي على أهمية ترجمة مخرجات المنتدى إلى برامج وخطوات تنفيذية تحقق أهداف التطوير والإصلاح، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات، في ظل تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والاتحادات الرياضية، والعمل وفق رؤية طموحة تستهدف صناعة الأبطال، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة داعمة للإبداع والتميز.

واختتم خالد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن «منتدى مصر 2026» يعكس طموح الدولة نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا، وأن الحوار المسؤول والعمل الجاد والاستثمار في الإنسان تظل ركائز أساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

خالد فتحي منتدى مصر فخامة الرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

المتوفية

تشييع جثمان نورا ضحية خطيب صديقتها في شبرا الخيمة عقب صلاة الجنازة بمسجد عصفور

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

ترشيحاتنا

منتدى مصر 2026.. 17 مليون مشاهدة و61 ألف مشارك في التحضير

حصاد أول أيام منتدى مصر 2026 .. السيسي يفتتح المناقشات ومدبولي يكشف خطة 2030

رابط استخراج كعب العمل 2026 عبر مصر الرقمية.. هل الخدمة مجانية؟

رابط استخراج كعب العمل 2026 عبر مصر الرقمية.. هل الخدمة مجانية؟

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

بالصور

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد