خالد فتحي: "منتدى مصر" يجسد طموح دولة تصنع المستقبل.. ومشاركة الرئيس رسالة ثقة ودعم لمسيرة البناء والإنجاز

أعرب خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات «منتدى مصر 2026»، مشيدًا بالمستوى الرفيع للمنتدى وما شهده من حوارات جادة ورؤى متقدمة تعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية، وخطواتها الواسعة نحو الإصلاح والتنمية وبناء الإنسان.

وأكد فتحي أن قضاء يوم بين هذه الكوكبة من قيادات الدولة والرياضة المصرية، في أجواء تعكس الرقي في الحوار وعمق الرؤية وثراء الأفكار، يمثل تجربة ثرية ومصدرًا للفخر والتفاؤل بمستقبل مصر، في ظل حرص الدولة على فتح آفاق جديدة للحوار، والاستماع إلى مختلف الرؤى، ومناقشة التحديات بموضوعية، وصولًا إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأشاد رئيس اتحاد اليد بالرعاية الرئاسية للمنتدى ومشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالياته، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحوار المباشر، والاستماع إلى تطلعات الشباب، وتعزيز مشاركتهم في صياغة المستقبل، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.

وأضاف فتحي أن ما يميز المنتدى هو تنوع الموضوعات المطروحة وارتباطها المباشر بحياة المواطنين ومستقبل الأجيال الجديدة، إلى جانب ما يتيحه من تبادل للخبرات ومناقشة الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الشباب والرياضة ، باعتبارهما أحد أهم محاور بناء الإنسان وتعزيز قدراته.

وشدد فتحي على أهمية ترجمة مخرجات المنتدى إلى برامج وخطوات تنفيذية تحقق أهداف التطوير والإصلاح، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات، في ظل تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والاتحادات الرياضية، والعمل وفق رؤية طموحة تستهدف صناعة الأبطال، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة داعمة للإبداع والتميز.

واختتم خالد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن «منتدى مصر 2026» يعكس طموح الدولة نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا، وأن الحوار المسؤول والعمل الجاد والاستثمار في الإنسان تظل ركائز أساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.