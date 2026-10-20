محمد أبو النجا: تجاوزت خوفي قبل الصعود على المسرح: «اللهم علم عبدك الجاهل وقوي عبدك الضعيف»

كشف رائد الأعمال محمد أبو النجا عن شعوره بالخوف الشديد قبل صعوده على المسرح خلال إحدى الفعاليات، مؤكدًا أن موقفًا إنسانيًا من أحد الحاضرين ساعده على تجاوز قلقه واستعادة هدوئه قبل اللحظات المهمة.

وكتب محمد أبو النجا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه كان يشعر برعب شديد قبل صعوده على المسرح، وخلال وجوده في الكواليس استعدادًا للدخول، عبّر عن قلقه أمام مجموعة من الأشخاص، ليفاجئه أحدهم بإمساك كتفه وترديد دعاء: «اللهم علم عبدك الجاهل وقوي عبدك الضعيف»، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في نفسه وساعده على تجاوز توتره.

ووجّه أبو النجا الشكر إلى الشخص الذي دعمه في تلك اللحظة، قائلًا: «شكرا يا حج محمد فرقت معاية جدا جدا»، معربًا عن امتنانه لكل من سانده وكان سببًا في وقوفه على المسرح، كما أعرب عن أمله في أن يكون على قدر الثقة الممنوحة له، وأن يوفقه الله في مرحلة التنفيذ والعمل على أرض الواقع، مختتمًا حديثه بالدعاء: «اللهم علم عبدك الجاهل وقوي عبدك الضعيف»



