أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه

كشف رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا عن الطريقة المثلى لاستثمار مبلغ 100 ألف جنيه، موضحًا خطته العملية لتقسيم الأموال بشكل آمن وفعال.

وقال أبو النجا: "لو واحد محوش 100 ألف جنيه، أنصحه يشيل 20% لبيته، يعني يضمن إن بيته يبقي كويس وما يتهدش… يعني خارج حياته اليومية، لازم يكون المبلغ بعيد عن أي طوارئ بيتية".

وأضاف: "الباقي يقسم على ثلاثة: ثلث في الذهب، وثلث في التكنولوجيا، والباقي يتبرع به، لأنه هيجيب له الباقي كله لأن التجارة مع الله تجاره رابحة".

وأكد أبو النجا أن تقسيم الأموال بهذه الطريقة يوفر حماية مالية على المدى الطويل ويحقق نموًا مستدامًا لرأس المال، مع الحفاظ على الاستقرار الشخصي والعائلي.

وعلى جانب آخر أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 – وفقاً للميزانية المجمعة – تخقيق إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق وصول صافي الربح المحقق لـ4.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025 بزيادة نسبتها 14%، مقارنة بأرباح العام المالي السابق له.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت في وقت سابق، إنها تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة إضافة نحو 2500 غرفة فندقية للقطاع السياحي، في الـ 3 سنوات المقبلة .

وتعمل الوزارة علي خطة طموحة للانتهاء من 600 غرفة خلال السنة الأولى، تتضمن فندق اللسان رأس البر، ومن المتوقع دخول فنادق الكونتيننتال وشبرد في المرحلة الثانية بالإضافة فنادق في الأقاليم، ومرسى علم واستثمارات فندقية، خلال الثلاث سنوات المقبلة.