ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
دعاء الصباح للرزق والبركة.. كلمات مستجابة تبدأ بها يومك
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه

رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا
رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا

كشف رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا عن الطريقة المثلى لاستثمار مبلغ 100 ألف جنيه، موضحًا خطته العملية لتقسيم الأموال بشكل آمن وفعال.

وقال أبو النجا: "لو واحد محوش 100 ألف جنيه، أنصحه يشيل 20% لبيته، يعني يضمن إن بيته يبقي كويس وما يتهدش… يعني خارج حياته اليومية، لازم يكون المبلغ بعيد عن أي طوارئ بيتية".

وأضاف: "الباقي يقسم على ثلاثة: ثلث في الذهب، وثلث في التكنولوجيا، والباقي يتبرع به، لأنه هيجيب له الباقي كله لأن التجارة مع الله تجاره رابحة".

وأكد أبو النجا أن تقسيم الأموال بهذه الطريقة يوفر حماية مالية على المدى الطويل ويحقق نموًا مستدامًا لرأس المال، مع الحفاظ على الاستقرار الشخصي والعائلي.

وعلى جانب آخر أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 – وفقاً للميزانية المجمعة – تخقيق إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق وصول صافي الربح المحقق لـ4.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025 بزيادة نسبتها 14%، مقارنة بأرباح العام المالي السابق له.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت في وقت سابق، إنها تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة إضافة نحو 2500 غرفة فندقية للقطاع السياحي، في الـ 3 سنوات المقبلة .

وتعمل الوزارة علي خطة طموحة للانتهاء من 600 غرفة خلال السنة الأولى، تتضمن فندق اللسان رأس البر، ومن المتوقع دخول فنادق الكونتيننتال وشبرد في المرحلة الثانية بالإضافة فنادق في الأقاليم، ومرسى علم  واستثمارات فندقية، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

محمد أبو النجا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

