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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات هجين 2027 في السوق المصري.. اعرف الأسعار والمواصفات

سيارات هجين 2027 في مصر
سيارات هجين 2027 في مصر
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري، الكثير من إصدارات السيارات موديل 2027 الهجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ساوايست اس 06، وفورثينج تي 5، وجيلي EX5 EM-i، ودفسك اي 5، وبايك X55 e .

بايك X55 e موديل 2027

تستمد سيارة بايك X55 e موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 218 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدي كلي يصل إلي 1000 كم/ساعة .

بايك X55 e موديل 2027

تباع سيارة بايك X55 e موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 225 ألف جنيه .

دفسك اي 5 موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 175 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 17.5 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دفسك اي 5 موديل 2027

يصل سعر سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 294 ألف جنيه .

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

قوة سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تصل إلي 218 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

عزم دوران فورثينج تي 5 موديل 2027 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 161 حصان، وبها بطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 176 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 220 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 410 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 420 ألف جنيه .

ساوايست اس 06 موديل 2027

سعة بطارية ساوايست اس 06 موديل 2027 يصل إلي 19.4 كليووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 114 كم/ساعة، وبها عزم دوران 530 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 355 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 06 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 510 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 689 ألف جنيه .

صناعة السيارات مستقبل صناعة السيارات بايك X55 e موديل 2027 اي 5 موديل 2027 دفسك اي 5 موديل 2027 جيلي EX5 EM i جيلي EX5 EM i موديل 2026 فورثينج تي 5 موديل 2027 ساوايست اس 06 موديل 2027 اس 06 موديل 2027

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