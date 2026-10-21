زيلينسكي: روسيا ساعدت إيران بقوة.. وويتكوف يلتقي بوتين اليوم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل تقديم المساعدة لإيران.

التعاون بين موسكو وطهران

وقال زيلينسكي: "أعتقد أن بوتين يساعد إيران، وقد ساعدها في الماضي، لأننا رأينا مكونات مختلفة من الطائرات المسيرة التي نقلتها روسيا إلى إيران. وأعتقد أيضاً أنهم تبادلوا معلومات استخباراتية مع الإيرانيين، بما في ذلك بيانات الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات. هذا ما نعرفه".

وأجرى فولوديمير زيلينسكي محادثات «مثمرة وبناءة جداً» مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوسلو، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول إن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، اليوم الأربعاء، بمشاركة افتراضية من جاريد كوشنر، صهر ترامب.

ومن المقرر أن يعرض ويتكوف على بوتين مقترحاً أمريكياً محدثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه واشنطن وكييف إلى معالجة الخلاف الذي نشأ بينهما عقب إعلان ترامب عن إبرام صفقة وقود ديزل مع روسيا وممارسته ضغوطاً على زيلينسكي لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، بعد محادثات أوسلو أن، أوكرانيا طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة تمت مناقشتها بالتفصيل.

وتابع: أحرزت الأطراف تقدماً ملموساً في التوافق على نهج منسق للتعامل مع روسيا والدفع قدماً بالعملية الدبلوماسية.

وأشار المسؤول إلى أن اجتماع ويتكوف مع بوتين يهدف إلى البناء على التقد الذي تم إحرازه في محادثات أوسلو وتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات مباشرة ثلاثية تشمل كييف وموسكو وواشنطن.

وأكد المسؤول أنه على الرغم من أن هناك عملاً مهماً لا يزال أمامنا، إلا أن مناقشات اليوم عكست روحاً إيجابية وبناءة إلى حد كبير، وتعاوناً قوياً بين الأطراف، وعزماً مشتركاً على تحقيق سلام شامل ودائم.

وتأمل إدارة ترامب أن يُظهر بوتين استعداداً أكبر لتقديم تنازلات، بعدما وافق ترامب على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات الديزل الروسي، واتخذ خطوات أخرى لاقت ترحيباً من موسكو.