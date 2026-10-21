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أسعار وبرامج عمرة 2026.. دليل شامل للتكاليف ومستويات الإقامة وشروط السفر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار وبرامج عمرة 2026.. دليل شامل للتكاليف ومستويات الإقامة وشروط السفر

موسم العمرة
موسم العمرة
خالد يوسف

تتجه القلوب قبل الأقدام شوقاً نحو بيت الله الحرام، ومع انطلاق موسم عمرة 2026، يتزايد بحث الملايين عن تفاصيل الأسعار ومستويات الإقامة التي تلبي تطلعاتهم الروحية والمادية، وسواء كنت تبحث عن برامج اقتصادية مرنة أو باقات فاخرة تنافسية تضمن لك الراحة والسكينة بجوار الحرم الشريف، فإن الإعداد المسبق ومعرفة الإجراءات والمستندات الرسمية يظل هو مفتاح رحلتك الإيمانية الموفقة نحو أطهر بقاع الأرض.

أسعار وبرامج رحلات العمرة

تختلف أسعار برامج العمرة، وفقا لكل برنامج، وجاءت الأسعار دون احتساب سعر تذكرة الطيران، على النحو التالي:

برامج رحلات العمرة

- أسعار البرنامج الاقتصادي: يبدأ من 32 ألف جنيه ويصل إلى 35 ألف جنيه.

- أسعار برامج العمرة مستوى 4 نجوم: تبدأ من 40 ألف جنيه فيما فوق.

- أسعار برامج العمرة الفاخرة مستوى 5 نجوم: تبدأ من 47 ألف جنيه فيما فوق.

ويشار إلى أن الأسعار السابق ذكرها تكون مدتها أسبوع، ويأتي الاختلاف في الأسعار لاختلاف مستوى الفنادق ومستوى الخدمات المقدمة، وقد يصل أقصى سعر لبرامج العمرة إلى 100 ألف جنيه، نتيجة للخدمات المقدمة ومدة الزيارة، فكلما زاد عدد الأيام زادت التكلفة.

الأوراق المطلوبة لأداء العمرة

يجب تجهيز المستندات التالية، من أجل التقديم على رحلات العمرة في الموسم الجديد:

- جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة لأداء العمرة

- صورتان شخصيتان حديثتان.

- شهادة تطعيم معتمدة.

- تصريح سفر، وفقًا للعمر والحالة الوظيفية عند الحاجة.

شروط أداء العمرة في الموسم الجديد

حددت شركات السياحة مجموعة من الشروط والضوابط، لرفع كفاءة تنظيم رحلات العمرة 2026، وهي:

- ألا تقل الإقامة في المدينة المنورة عن ليلة واحدة.

- أن يكون الحد الأقصى لمدة برنامج العمرة 15 يومًا.

- يكون عدد المعتمرين داخل الغرفة الفندقية 4أفراد، ولا يزيد العدد عن ذلك.

برنامج العمرة 

- إلزام شركات السياحة عدم اعتماد رحلات جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمري الشركة الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.

- يكون السفر لأداء العمرة من خلال شركات سياحة مرخصة ومسجلة على البوابة المصرية للعمرة، مع حصول المعتمر على الباركود التعريفي الخاص برحلته.

- عدم التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير المرخصة حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تنفيذ البرامج وفق الضوابط الرسمية.

ضوابط موسم العمرة 1448هـ

جاءت ضوابط العمرة 1448هـ متضمنة عدداً من الإجراءات الجديدة من بينها إطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة رحلة المعتمر، وإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر ووضع اشتراطات جديدة للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تحديث قواعد تنظيم رحلات العمرة البرية والإشراف على الرحلات.

وألزمت الضوابط شركات السياحة بإخطار المعتمرين بتحميل تطبيق «رفيق» الذي يتيح رفع مستندات التعاقد وإظهار رمز QR Code عند السفر وتأكيد الوصول إلى مقر الإقامة والعودة إلى مصر، كما يتيح استقبال البلاغات ومتابعتها إلكترونيًا.

ضوابط موسم العمرة 

تشمل الضوابط إصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر تتضمن بيانات التواصل مع مشرف الرحلة ولجان وزارة السياحة داخل المملكة العربية السعودية، مع تسجيل بيانات الرحلة على حقائب السفر لتسهيل التعرف عليها.

كما حددت الضوابط الحد الأقصى لبعد فنادق مكة عن الحرم المكي بـ3000 متر مع توفير حافلات نقل ترددي إذا تجاوزت المسافة 1250 متراً، كما سمحت بالإقامة في فنادق تبعد حتى 1400 متر عن المسجد النبوي، مع اشتراط توافر الخدمات وتحديد حد أدنى للإقامة بالمدينة المنورة.

واشترطت الضوابط ألا يقل موديل الحافلات المستخدمة في رحلات العمرة البرية عن 2022، مع تزويدها بأجهزة تتبع GPS وشرائح تجوال دولي لمتابعة مسارها حتى داخل الأراضي السعودية.

وحددت مدة برنامج العمرة بحد أقصى 15 يومًا مع السماح بامتدادها إلى 35 يومًا خلال الفترة من 15 شعبان حتى 17 رمضان، وفقاً للاشتراطات المنظمة، كما اشترطت حصول مشرفي الرحلات على تدريب معتمد، وعدم الإعلان عن برامج العمرة إلا بعد إخطار وزارة السياحة مع تضمين بيانات البرنامج وسعره ورقم ترخيص الشركة في جميع الإعلانات.

برامج عمرة 2026 شروط السفر بيت الله الحرام موسم عمرة 2026 رحلات العمرة البرية الحرم المكي

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