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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطوات أداء مناسك الحج لأول مرة.. تعرف عليها بالتفصيل

الحج
الحج
محمد شحتة

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مناسك الحج لمن يؤدي الفريضة لأول مرة، وكيفية أداء العمرة عن الوالدين، موضحًا خطوات الحج والعمرة وأهم الأعمال التي يؤديها الحاج خلال أيام المناسك.

وأوضح الدكتور حسن اليداك، خلال تصريح له، أن الحج غالبًا ما يكون من خلال شركات السياحة في صورة حج التمتع، ومعناه أن المسلم يؤدي العمرة والحج معًا، حيث يبدأ بالإحرام بعد الاغتسال وصلاة ركعتين، ثم يعقد النية على أداء العمرة والحج، ويتوجه إلى الميقات المحدد شرعًا، ولا يجوز تجاوزه إلا وهو محرم.

كيفية أداء مناسك الحج

وأشار إلى أن الحاج ينوي العمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم يقول: «لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج»، ويكرر التلبية، وبعد الوصول إلى مكة المكرمة يؤدي مناسك العمرة، والتي تبدأ بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة، وشرب ماء زمزم، وبعد ذلك يتحلل بأخذ شيء من الشعر، وبذلك تنتهي فترة الإحرام، ويجوز له بعد التحلل ما كان ممنوعًا عليه أثناء الإحرام، من قص الشعر والأظافر والتطيب وغير ذلك.

وأضاف الدكتور حسن اليداك أن الحاج يظل على هذه الحال حتى يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات بحسب ترتيبات الحج، وبعد ذلك يأتي اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى، وفيه يرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يؤدي هدي التمتع، وبعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، ثم يتحلل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحاج في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، إذا أراد البقاء إلى آخر أيام التشريق، يرمي الجمار الثلاث بعد المبيت في منى.

وأكد أن طواف الوداع يكون آخر ما يؤديه الحاج في مكة المكرمة قبل مغادرتها، موضحًا أن من أراد أداء أكثر من عمرة خلال وجوده في مكة فلا مانع من ذلك شرعًا، كما يجوز له أن يؤدي العمرة عن والده أو والدته بعد أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، لافتًا إلى أن ذلك من الأعمال التي يجوز فعلها عن الوالدين.

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