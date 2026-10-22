أخبار التكنولوجيا| واتساب يطور متصفحا داخليا جديدا على آيفون.. 3 علامات تكشف ضرورة تغيير الراوتر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة سامسونج، لإطلاق سلسلتها الرائدة الجديدة من الهواتف الذكية Galaxy S27 في مطلع عام 2027. ورغم أن الموعد الرسمي لا يزال بعيدا، تشهد الأوساط التقنية تدفقا متزايدا للتسريبات والشائعات التي تقدم صورة واضحة عما يمكن انتظاره من هواتف الجيل القادم.

تستعد شركة آبل، للكشف عن مجموعة جديدة من أجهزتها خلال حدث خاص تنظمه في 28 أكتوبر الجاري تحت شعار Pro and tell، وذلك بعد إعلانها مؤخرا عن منتجات جديدة تشمل HomeView وApple TV وHomePod mini.

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين فتح الروابط مباشرة من داخل المحادثات، دون الحاجة إلى الانتقال إلى متصفح خارجي مثل سفاري أو جوجل كروم، في خطوة تستهدف تسهيل تصفح المحتوى ومشاركة الروابط داخل التطبيق.

على عكس الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب المحمولة، لا تحظى أجهزة توجيه الإنترنت “الراوتر” باهتمام كبير عندما يتعلق الأمر بالترقية الدورية، إذ يكتفي كثير من المستخدمين باستخدام الجهاز الذي توفره لهم شركة الاتصالات لسنوات، ولا يفكرون في استبداله إلا عند ظهور مشكلات واضحة، مثل انقطاع مكالمات الفيديو أو بطء تنزيل الملفات.

تستعد آبل لبدء استقبال الطلبات المسبقة على هاتفها الجديد iPhone Duo، تمهيدا لشحن الدفعات الأولى إلى العملاء في 23 أكتوبر، وسط اهتمام متزايد بالجهاز الذي يعد أول آيفون قابل للطي، ويمثل تحولا بارزا في تصميم هواتف الشركة بعد سنوات من الاعتماد على التصميم التقليدي.

مع تصاعد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتزايد الجدل حول أفضل السبل لضمان سلامة هذه التكنولوجيا، طرحت شركة أنثروبيك Anthropic، تصورا جديدا لتنظيم القطاع، يتضمن مشروع قانون قد يمنح السلطات القضائية صلاحية وقف إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشكل تهديدا وشيكا وكارثيا.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق هاتفيها الجديدين Find X10 وFind X10 Pro Max في الأسواق العالمية، لكن النسخ المخصصة لأوروبا جاءت ببطاريات أصغر سعة مقارنة بالإصدارات الصينية، رغم احتفاظها بسرعات الشحن نفسها، في خطوة قد تثير تساؤلات المشترين بشأن الفروق بين النسخ الإقليمية.