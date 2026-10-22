أمير هشام: إمام عاشور مستواه متراجع.. وهناك علامة استفهام على زيزو

وجّه الإعلامي أمير هشام انتقادات لعدد من لاعبي الأهلي عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري المصري الممتاز، مسلطًا الضوء على تراجع مستوى إمام عاشور، وعدم ظهور أحمد سيد زيزو بالشكل المنتظر، إلى جانب الأخطاء التي ارتكبها خط الدفاع خلال اللقاء.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن إمام عاشور يمر بفترة تراجع واضحة، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر له العديد من المباريات المميزة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وتساءل هشام عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب يبدو بعيدًا عن مستواه المعتاد داخل الملعب، كما رأى أنه كان من الأفضل استبداله خلال مواجهة القناة، بدلًا من استمراره رغم تراجع مردوده.

وفيما يتعلق بأحمد سيد زيزو، أوضح الإعلامي أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية أكبر بكثير مما يقدمه حاليًا، مشيرًا إلى احتمال تأثير الأفكار الفنية للمدير الفني في طريقة توظيفه والاستفادة من قدراته.

كما انتقد هشام أداء الخط الخلفي، معتبرًا أن ياسين مرعي لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض الأخطاء، مع الإشارة إلى صغر سنه وإمكانية تطوره مستقبلًا، فيما رأى أن أشرف داري لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراة.

ولم يسلم محمد هاني من الانتقادات، إذ أشار هشام إلى افتقاده التركيز في بعض المواقف، في الوقت الذي قدم فيه محمود هاني، المعروف باسم «شلاطة»، مباراة قوية أمامه، ونجح مودي شلاطة في تسجيل هدف وصفه بالرائع في شباك مصطفى شوبير.

واختتم أمير هشام تصريحاته بطرح تساؤل بشأن الفارق بين مستوى بعض لاعبي الأهلي مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وأدائهم مع الفريق، معتبرًا أن هذا التباين يفتح باب النقاش حول دور المدير الفني في توظيف اللاعبين واستخراج أفضل ما لديهم.