خالد الغندور: لجنة الحكام تقيم الأداء وتضع خطة لتطوير التحكيم المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعًا، أمس الأربعاء، لمراجعة أداء الحكام خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات، للعمل على تطوير منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، وناقش الاجتماع بقيادة عصام عبد الفتاح، مستوى الحكام في المباريات الأخيرة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يسهم في تحسين الأداء التحكيمي والارتقاء بمستوى إدارة المباريات في مختلف المسابقات المحلية.

واختتم، ووضعت اللجنة خطة عمل للفترة المقبلة، تتضمن تنظيم عدد من الدورات التدريبية للحكام، بهدف رفع كفاءتهم الفنية والبدنية، إلى جانب إعداد جيل جديد من الحكام القادرين على إدارة المباريات وفقًا للمعايير المطلوبة.