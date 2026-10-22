(عناية رئيس شيفت لإجازة النشر) أحمد سالم يسخر من تراجع الأهلي: بدأت أشك في مؤامرة زملكاوية لإسقاط الفريق

شنّ الإعلامي أحمد سالم هجومًا على لاعبي النادي الأهلي، منتقدًا تراجع الروح القتالية للفريق خلال المباريات الأخيرة وبعد التعادل أمام فريق القناة، ومطالبًا إدارة النادي بمراجعة سياستها في التعاقدات.

وكتب أحمد سالم، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عارف إن كلامي دمه تقيل على قلب أصدقائي الأهلاوية، بس بصراحة طول عمري شايف إن أي 11 لاعب لابسين تيشيرت الأهلي ومعاهم أي مدرب بينافسوا على الدوري بمنتهى البساطة لدرجة إن فيه أجيال مكانش فيها نجوم أفذاذ وبرضو كانوا بياخدوا الدوري، عشان كده نفسي أفهم ليه الإدارة بتصعبها على نفسها وبتصرف مليارات على شراء لعيبة معندهاش أي روح أو انتماء؟؟؟”.

وتابع: “اللي يفتح التلفزيون على آخر 5 دقايق في الماتش مستحيل يصدق إن الأهلي مغلوب في ظل حالة اللامبالاة اللي في الملعب في فريق كان ملك الوقت الضايع زمان”.

وأضاف: “ده غير إني بدأت أشك إن المخابرات الزملكاوية هي اللي جندت اللعيبة اللي راحوا من عندهم على الأهلي عشان يوقعوه زي قصة الجاسوس السوفيتي إياه اللي بريطانيا زرعته زمان عشان ياخد قرارات غلط زي الجول التالت”.

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.