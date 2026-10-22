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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد برونكو 2027 تظهر لأول مرة ..

فورد برونكو 2027 الـ SUV الجديدة
فورد برونكو 2027 الـ SUV الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو موديل 2027، وتنتمي برونكو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك فورد برونكو 2027

تستمد سيارة فورد برونكو 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 380 حصان، وبها عزم دوران 597 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد برونكو 2027

زودت سيارة فورد برونكو 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد من الفينيل الفاخر، وبها ميزة التعديل الكهربائي للمقاعد، وبها عجلة قيادة مدفأة ، وبها دفرنسات إلكترونية، وأنظمة تعليق مخصصة للمطبات والقفز، وإطارات ضخمة مقاس 35 بوصة، وتعليق Fox Internal Bypass .

ويوجد بـ سيارة فورد برونكو 2027 أيضًا، شاشات تعلم باللمس مركزية مقاس 12 بوصة، وبها نظام صوتي فاخر.

نبذة عن تاريخ فورد برونكو

أعلنت فورد عن السيارة لأول مرة في عام 1965 وطرحت في السوق عام 1966 كأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بمفهوم مدمج وبسيط، ووضعت لتكون منافس مباشر لسيارات عديدة منها، جيب، وجاءت في البداية بثلاثة فئات.

وفي عام 1966 تميز بحجمها المدمج وتصميمه المربع العملي وقدراته الفريدة على الطرق الوعرة، وفي عام 1979 كبر حجم السيارة بشكل ملحوظ وأصبحت تشترك في الكثير من المكونات مع شاحنات فورد من سلسلة F-Series.

وجاء عام 1986 وركز على تحسين الكفاءة والأداء مع تقديم خيارات أقوى لمحملات الحركة ومحركات الـ 8 سلندر، وفي عام 1991 شهد تحديثات في التصميم الخارجي والتقنيات الداخلية وأنظمة المكابح والأمان.

تاريخ فورد في صناعة السيارات

صمم هنري فورد أول مركبة ذاتية الدفع تحمل اسم "الدراجة الرباعية" عام 1896، وتأسست الشركة رسمياً في عام 1903 برأس مال ومشاركة 12 مساهماً.

وفي عام 1908 أطلقت فورد سيارة فورد موديل تي (Tin Lizzie) عام 1908، لتكون أول سيارة عملية رخيصة التكلفة في متناول الطبقة المتوسطة.

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