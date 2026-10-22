المزرعة السمكية بجامعة السادات.. ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الميدانية لتنمية مهارات الطلاب

أجرى الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، جولة ميدانية شملت المزرعة السمكية التابعة لكلية الطب البيطري والملعب الخماسي بالمدينة الرياضية، بحضور اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، وعدد من القيادات الجامعية، وذلك في إطار متابعة الإمكانات التعليمية والتطبيقية والرياضية، وتعزيز الاستفادة منها في خدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية.

وبدأت الجولة بتفقد المزرعة السمكية التابعة لكلية الطب البيطري، واطلع الحضور على إمكانات المزرعة ودورها في دعم التعليم والتدريب العملي، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الميدانية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات اللازمة في مجالات الطب البيطري والإنتاج السمكي.

وأكد اللواء خالد فودة أن جامعة مدينة السادات تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإمكانات التعليمية والتطبيقية، وتوظيف منشآتها في دعم التدريب العملي وتنمية المهارات المهنية للطلاب، بما يحقق التكامل بين المعارف النظرية والتطبيقات الميدانية، ويسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية.

وأضاف أن تطوير المنشآت الجامعية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة يمثلان محورًا أساسيًا في جهود الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة جامعية محفزة على التعلم والتدريب والإبداع، بما يدعم بناء شخصية الطالب بصورة متوازنة تجمع بين التميز العلمي والمهني والقدرات البدنية والاجتماعية

وتواصلت الجولة بتفقد الملعب الخماسي والذي افتُتح خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بهدف توفير مساحة مناسبة لممارسة كرة القدم وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة البدنية والرياضية، بما يسهم في تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر عبدالباري على أهمية مواصلة تطوير الإمكانات الجامعية والاهتمام بالمنشآت التي تدعم العملية التعليمية والتدريبية والأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن توفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التعليم والتطبيق العملي والرياضة يمثل استثمارًا مهمًا في قدرات الشباب وإمكاناتهم.

وأوضح أن المنشآت الرياضية والتعليمية تسهم في صقل مهارات الطلاب، وتنمية روح التعاون والانضباط والعمل الجماعي، وإعداد أجيال تمتلك من المعارف والمهارات ما يؤهلها للمشاركة الإيجابية في المجتمع، مؤكدًا أهمية التكامل بين التحصيل العلمي والأنشطة الطلابية في بناء شخصية متوازنة وقادرة على تحمل المسؤولية.

وتعكس الجولة حرص جامعة مدينة السادات على متابعة منشآتها التعليمية والتطبيقية والرياضية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويوسع فرص التدريب العملي، ويشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، في إطار رؤية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا وبدنيًا، قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية.