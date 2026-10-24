وليد سليمان يهنئ مصطفى شوبير بزفافه بهذة الكلمات

حرص وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، على تهنئة اللاعب أوفا بمناسبة زفافه، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر وليد سليمان صورة تجمعه بأوفا خلال حفل الزفاف، ظهر خلالها الثنائي بإطلالة رسمية، وسط أجواء الاحتفال.

وعلق وليد سليمان على الصورة قائلًا: «ألف مبروك يا أوفا وربنا يوفقك في حياتك يا حبيبي»، في لفتة تعكس تهنئته للعريس وتمنياته له بحياة سعيدة.



واحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.



ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.