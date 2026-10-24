أبو الدهب: حتى لو معاك أحسن مدرب في العالم أداء الأهلي مش هيتغير

انتقد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب التعادل بنتيجة 3-3 أمام القناة، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية عن تراجع المستوى تقع على اللاعبين، وليس الجهاز الفني وحده.

وقال محمود أبو الدهب، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب»، إن التعادل أمام القناة لا يعني أنه يشعر بالرضا عن أداء الأهلي، موضحًا أنه يشعر بالذهول عند مشاهدة المستوى الذي يقدمه اللاعبون داخل الملعب.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق يمر بحالة من التراجع الفني الواضح، مشيرًا إلى أن أداء اللاعبين لا يتناسب مع اسم النادي أو الإمكانات التي يمتلكها، وهو ما يثير علامات استفهام حول أسباب ظهور الفريق بهذا الشكل.

وشدد أبو الدهب على أن تغيير المدير الفني لن يكون كافيًا وحده لحل الأزمة، قائلًا إن أداء الأهلي لن يتغير حتى لو تولى تدريبه أفضل مدرب في العالم، إذا استمر اللاعبون في تقديم المستوى نفسه.

وردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن المسؤول عن تراجع أداء الفريق، أكد أبو الدهب أن الخطأ يقع على عاتق اللاعبين، معتبرًا أنهم يتحملون المسؤولية الأساسية عما يقدمه الأهلي في المباريات.

وتأتي تصريحات محمود أبو الدهب في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الأهلي بسبب تراجع الأداء والنتائج، وسط مطالبات بضرورة تصحيح المسار واستعادة المستوى الذي تنتظره جماهير النادي.