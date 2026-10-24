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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بصور من الحفل.. يارا حسام حسن تهنئ مصطفى شوبير بالزفاف

يارا حسام حسن وأحمد شوبير
يارا حسام حسن وأحمد شوبير
سارة عبد الله

حرصت يارا حسام حسن، نجلة المدير الفني للمنتخب الوطني، على تهنئة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي بمناسبة الزفاف.

وشاركت يارا حسام حسن صورا من الحفل، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ألف مبروك يا مصطفى وألف مبروك لأونكل أحمد شوبير وطنط مها ربنا يسعد العروسين ويبارك لهم في حياتهم ويجمع بينهم دايمًا في خير".

واحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة. 

ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

يارا حسام حسن مصطفى شوبير حسام حسن

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