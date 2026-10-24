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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تصدر التريند في أمريكا.. من هو المصري عمر حسام وماذا فعل؟

المصري عمر حسام
المصري عمر حسام
أحمد أيمن

سلط فيلم وثائقي بعنوان «بطولات المهاجرين في أمريكا» الضوء على موقف استثنائي لصانع المحتوى المصري عمر حسام، الذي وجد نفسه أمام اختبار صعب بعدما واجه حريقًا داخل مبنى سكني في الولايات المتحدة، في محاولة لإنقاذ عائلة حاصرتها النيران.

وتبرز الحكاية الدور الإنساني الذي يمكن أن يؤديه المهاجرون في المجتمعات التي يعيشون فيها، بعيدًا عن اختلاف الجنسيات والثقافات، عندما تصبح حياة الآخرين على المحك.

صرخات خلف النوافذ.. وعائلة تنتظر النجاة

تبدأ تفاصيل القصة عندما كان عمر حسام في طريق عودته إلى منزله بعد ساعات طويلة من العمل، قبل أن يلاحظ تصاعد دخان كثيف من أحد المباني السكنية القريبة.

ومع اقترابه من المكان، بدأت أصوات الاستغاثة تتعالى، بينما سادت حالة من الارتباك بين السكان، وظهرت ألسنة اللهب من إحدى النوافذ، في مشهد ينذر بخطر كبير على الموجودين داخل المبنى.

وسط هذه الأجواء، ظهرت أم تستغيث لإنقاذ طفليها اللذين ظلا عالقين داخل الشقة برفقة أحد أفراد الأسرة، بعدما حالت النيران والأدخنة دون عودتها إليهما.

جدعنة المصريين تتحرك لإنقاذ العائلة

أمام هذا المشهد الإنساني الصعب، لم يكتف عمر حسام بمراقبة ما يحدث، بل بادر بإبلاغ خدمات الطوارئ، وساعد في إبعاد السكان عن منطقة الخطر، كما عمل على جمع المعلومات التي يمكن أن تساعد فرق الإنقاذ في تحديد مكان العائلة المحاصرة.

ومع وصول سيارات الإطفاء، بدأت عملية التعامل مع الحريق وإخلاء المبنى، وسط صعوبة الرؤية بسبب الدخان الكثيف، وقلق المتجمعين في الخارج على مصير ذويهم.

وتصاعدت حدة التوتر مع بدء إخراج أفراد العائلة تباعًا، حتى تمكن رجال الإنقاذ، بمساعدة عمر وأحد أفراد الأسرة، من إخراج الطفل الثاني، في لحظة حبست أنفاس الموجودين في المكان.

 

لحظات حاسمة.. حين يصبح الأمل أقوى من الخوف

تحولت أجواء القلق إلى مشهد مؤثر عندما شاهدت الأم طفليها خارج المبنى، فاندفعت نحوهما للاطمئنان عليهما، بينما تولى المسعفون فحصهما للتأكد من حالتهما الصحية.

وبعد المساهمة في عملية الإنقاذ، واصل عمر مساعدة الموجودين على الابتعاد عن موقع الحريق، والتعاون مع فرق الطوارئ حتى تراجعت المخاطر.

انتشرت لاحقًا العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للحريق وعملية الإخلاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها بعض سكان الحي.

وأشاد المتابعون بما فعله المصري عمر حسام، مؤكدين أنه في تلك اللحظات، لم تكن جنسية الأشخاص المعرضين للخطر مهمة، ولم تكن الخلفيات الثقافية أو اللغات المختلفة حاضرة في أذهان الموجودين، بل كان الهدف المشترك هو حماية الأرواح.

تريند أمريكا عمر حسام بطولات المهاجرين في أمريكا أمريكا تريند فيسبوك

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