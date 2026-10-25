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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لصحة الأمعاء.. 3 عصائر صحية تحتوي على كمية كبيرة من الألياف

الامعاء
الامعاء
نهى هجرس

ابدأ صباحك بنشاط وحيوية مع وصفات العصائر اللذيذة والغنية بالألياف، تحتوي كل وصفة على 10 غرامات على الأقل من الألياف لكل حصة، مما يدعم صحة الأمعاء ويساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، فهي مصنوعة من مكونات مثل الزبادي وبذور الشيا التي توفر البروبيوتيك ، مما يدعم البكتيريا النافعة في ميكروبيوم الأمعاء.

عصائر طبيعية تحتوي على الألياف

سموزي بذور الشيا بالتوت والخوخ 

هذا العصير الكريمي من بذور الشيا والتوت والخوخ أفضل طريقة لبدء يومك أو استعادة نشاطك في فترة ما بعد الظهر، تُضيف بذور الشيا الألياف التي تُشعرك بالشبع والرضا، أما الحلاوة الطبيعية للخوخ المُجمد مع نكهة التوت المنعشة، فتجعل كل رشفة منه مُنعشة ومُرضية

سموزي التوت والشاي الأخضر

هذا العصير المُكوّن من التوت والشاي الأخضر مشروبًا منعشًا وغنيًا بالعناصر الغذائية، وله فوائد عديدة مضادة للالتهابات، فهو يجمع بين التوت الغني بمضادات الأكسدة، والشاي الأخضر، وبذور الشيا الغنية بأوميغا 3، مع حلاوة التمر الطبيعية، ليُشكّل مشروبًا لذيذًا وصحيًا، إنه مثالي لبدء يومك أو كمشروب مُنعش بعد التمرين. يُمكنك استخدام نوع التوت المُفضّل لديك أو مزيج من أنواع التوت المختلفة

سموزي بذور الشيا بالتوت والمانجو 

يضيف هذا العصير الكريمي نكهات استوائية حلوة، حيث يمتزج المانجو المُجمّد مع التوت الغني بالألياف وحليب جوز الهند ليُشكّل قاعدة كثيفة وباردة، ويُضيف الزبادي اليوناني البروتين والنكهة المنعشة ليُشعرك بالشبع، بينما يُضفي التمر حلاوة طبيعية وأليافًا، بخلطة سريعة في الخلاط، ستحصل على عصير منعش وغني بالعناصر الغذائية جاهز للشرب

المصدر verywellhealth 

الأمعاء صحة الأمعاء مشروبات لصحة الأمعاء الألياف

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