عبد المنعم سعيد: ما حدث في مصر ليس كباري وطرق جديدة فقط وشهدنا إنجازا لاستغلال الثروات القومية

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن منتدى مصر جزء من الحوار القومي حول ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه في المستقبل .



وقال عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البد"، :" ما حدث في مصر ليس كباري وطرق جديدة فقط ومصر شهدت إنجازا كبيرا وهو إنشاء المدن الجديدة بعيدا عن نهر النيل لاستغلال الثروات القومية المصرية ".

وتابع عبد المنعم سعيد :" هناك دعم للهوية المصرية وتعبئة للموارد الجديدة سواء كانت غاز أو بترول او ذهب او حتى رمال "، مضيفا:" أرض مصر كلها خير وغنية بالبشر والحجر ".



وأكمل عبد المنعم سعيد :" العالم كله مديون وليس مصر فقط ولا أفهم سبب حديث البعض عن أزمة الديون في مصر في ظل تواجد أزمة ديون عالمية ".

ولفت عبد المنعم سعيد :" الثروة القومية تضاعفت خلال الفترة الماضية بشكل إيجابي وكان من الممكن ان يكون معدل النمو أكبر لكن مصر واجهت أزمات مثل مكافحة ال‘رهاب ثم فيروس كورونا ثم أزمات الإقليم والشرق الأوسط".