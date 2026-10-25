شاهد| إكس بنج GX الجديدة بمدي 1585 كم

كشفت شركة إكس بنج عن طرازها الجديد إكس بنج GX ، وتنتمي بنج GX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميمًا عصريًا وجذابًا .

سيارة إكس بنج GX الجديدة

أبعاد إكس بنج GX الجديدة

تأتى سيارة إكس بنج GX الجديدة في سوق السيارات بطول 5265 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 1800 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3115 مم .

سيارة إكس بنج GX الجديدة

محرك إكس بنج GX الجديدة

تستمد سيارة إكس بنج GX قوتها من نظام دفع كهربائي ممتد، حيث تعمل المحركات الكهربائية على تحريك العجلات كلياً، بينما يعمل محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو كمولد للطاقة فقط، وتنتج قوة 503 حصان، وعزم دوران 695 نيوتن/متر.

سيارة إكس بنج GX الجديدة

وتعمل إكس بنج GX بنظام دفع كلي للعجلات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.98 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 200 كم/ساعة.

سيارة إكس بنج GX الجديدة

ويوجد بـ سيارة إكس بنج GX بطارية سعة 63.3 كيلووات/ساعة بمدى إجمالي يصل إلى 1585 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات إكس بنج GX الجديدة

سيارة إكس بنج GX الجديدة

تمتلك سيارة إكس بنج GX العديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية مقاس 17.3 بوصة، وأخرى خلفية مقاس 21.4 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 33 سماعة، ومقاعد (Zero Gravity)، وبها ثلاجة داخلية.

نبذة عن شركة إكس بنج لصناعة السيارات

تأسست شركة إكس بنج في عام 2014 على يد "هنري شيا" ومؤسسين آخرين، وبدأت في إنتاج السيارات فعلياً عام 2018، وتقع في مدينة قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج الصينية، ولها مكاتب إدارية وتقنية في الولايات المتحدة (كاليفورنيا) وألمانيا (ميونيخ).

سيارة إكس بنج GX الجديدة

وتم تدوال أسهم الشركة في بورصة نيويورك وبورصة هونج كونج وكانت من أوائل الشركات الصينية المدرجة بإدراج مزدوج رئيسي في أمريكا وهونج كونج.

وجدير بالذكر ان شركة إكس بنج لا تقتصر على صناعة السيارات الكهربائية الذكية فحسب، بل تطورت لتشمل مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، والروبوتات البشرية، وتطوير السيارات الطائرة .