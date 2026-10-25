قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي
غلق استاد الدفاع الجوي بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة.. لهذا السبب
ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص
بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو
إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز
التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
خلاف جديد يتسبب في تعثر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي | خاص
مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يتحرك لضم عمر مرموش
السعودية .. اعتراض صاروخين وشظايا تصيب شخصين وتضرر 3 مركبات و7 مبان
التوقيت الشتوي في مصر 2026.. بدأ العد التنازلي لتأخير الساعة 60 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاديلاك إسكاليد V 2027 تظهر لأول مرة

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027
كاديلاك إسكاليد V موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 في صورة  إصدار حصري من إسكاليد V احتفالاً بمرور 125 عام على تأسيس العلامة الأمريكية، مع إنتاج 252 سيارة فقط حول العالم .

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

سيارة كاديلاك إسكاليد V هي أول إصدار ضمن سلسلة جديدة من النسخ المخصصة لهواة جمع سيارات كاديلاك، مع إتاحة اختيار الرقم التسلسلي ورقم الهيكل للمشتري، وهي ميزة غير معتادة في السيارات الإنتاجية.

محرك كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

تستمد سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سوبرتشارجر، وتنتج قوة 682 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

زودت سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 بالعديد من التعديلات من ضمنها، تم اضافة جنوط حصرية من الألمنيوم المطروق مقاس 24 بوصه، وبها لمسات من ألياف الكربون، وتفاصيل باللون الأزرق المستوحى من هوية سيارات كاديلاك الرياضية، وبها  شعارات داكنة، ومكابح بطلاء أزرق يمنح السيارة مظهر رياضي أكثر تميزاً.

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

ويوجد بـ سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 أيضا، إضاءة ترحيبية أرضية تعرض رسم خاص لمحرك 8 سلندر عند فتح الأبواب، ومزجت المقصورة اللون الأسود والرمادي الفاتح مع تفاصيل باللون الأزرق المستوحى من شعار V-Series.

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

ويظهر اللون الأزرق بـ سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 على أحزمة الأمان والخياطة الداخلية، في تصميم يربط السيارة بهوية موديلات V الرياضية وسيارة السباقات كاديلاك V-Series.R، وبها شعارات خاصة بالإصدار الاحتفالي، وفرش أرضيات فاخر بتصميم حصري، ومفتاح سيارة باللون الأزرق .

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

وجدير بالذكر ان كاديلاك تتيح للمشترين اختيار الرقم التسلسلي للسيارة ورقم الهيكل VIN، ضمن الخيارات المتاحة للإصدار، ما يمنح كل نسخة طابع شخصي يعزز جاذبيتها لدى هواة جمع السيارات النادرة.

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

ولم تحصل كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 الاحتفالية على تعديلات ميكانيكية إضافية، وتعتمد على منظومة الدفع القوية نفسها المستخدمة في إسكاليد V .

شركة كاديلاك كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 إسكاليد V محرك كاديلاك إسكاليد V محرك كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 مواصفات كاديلاك إسكاليد V كاديلاك إسكاليد V كاديلاك V SeriesR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

برشلونة وريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مهرجان بورسعيد السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته الثانية

مهرجان بورسعيد السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته الثانية

ساندي

حلمت بيها قمت سجلتها.. ساندي تكشف سر أحدث أغانيها "لوحدي"

محمد الحلو

مهرجان الموسيقى العربية.. ياسمين وهمام على المسرح الكبير.. والحلو وغادة رجب بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد