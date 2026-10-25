كاديلاك إسكاليد V 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 في صورة إصدار حصري من إسكاليد V احتفالاً بمرور 125 عام على تأسيس العلامة الأمريكية، مع إنتاج 252 سيارة فقط حول العالم .

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

سيارة كاديلاك إسكاليد V هي أول إصدار ضمن سلسلة جديدة من النسخ المخصصة لهواة جمع سيارات كاديلاك، مع إتاحة اختيار الرقم التسلسلي ورقم الهيكل للمشتري، وهي ميزة غير معتادة في السيارات الإنتاجية.

محرك كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

تستمد سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سوبرتشارجر، وتنتج قوة 682 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

زودت سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 بالعديد من التعديلات من ضمنها، تم اضافة جنوط حصرية من الألمنيوم المطروق مقاس 24 بوصه، وبها لمسات من ألياف الكربون، وتفاصيل باللون الأزرق المستوحى من هوية سيارات كاديلاك الرياضية، وبها شعارات داكنة، ومكابح بطلاء أزرق يمنح السيارة مظهر رياضي أكثر تميزاً.

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

ويوجد بـ سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 أيضا، إضاءة ترحيبية أرضية تعرض رسم خاص لمحرك 8 سلندر عند فتح الأبواب، ومزجت المقصورة اللون الأسود والرمادي الفاتح مع تفاصيل باللون الأزرق المستوحى من شعار V-Series.

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

ويظهر اللون الأزرق بـ سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 على أحزمة الأمان والخياطة الداخلية، في تصميم يربط السيارة بهوية موديلات V الرياضية وسيارة السباقات كاديلاك V-Series.R، وبها شعارات خاصة بالإصدار الاحتفالي، وفرش أرضيات فاخر بتصميم حصري، ومفتاح سيارة باللون الأزرق .

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

وجدير بالذكر ان كاديلاك تتيح للمشترين اختيار الرقم التسلسلي للسيارة ورقم الهيكل VIN، ضمن الخيارات المتاحة للإصدار، ما يمنح كل نسخة طابع شخصي يعزز جاذبيتها لدى هواة جمع السيارات النادرة.

كاديلاك إسكاليد V موديل 2027

ولم تحصل كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 الاحتفالية على تعديلات ميكانيكية إضافية، وتعتمد على منظومة الدفع القوية نفسها المستخدمة في إسكاليد V .