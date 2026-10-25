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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة تحت فئة 900 ألف جنيه، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع اختلاف الأسعار أيضا.

تقدم جيب واجونير S Launch Edition توجهًا مختلفًا لعلامة جيب في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالكامل بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية.

ظهرت ألفا روميو ستلفيو للمرة الأولى عام 2016، لتدخل العلامة الإيطالية من خلالها إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاحتفاظ بتركيزها على الأداء والاستجابة أثناء القيادة.

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سيارات زيرو جيب واجونير S Launch Edition واجونير ألفا روميو ستلفيو 2026 سيارات عائلية 2027 سعر فيراري لوتشي الكهربائية فيراري لوتشي

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