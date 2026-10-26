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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحمد أباظة: مصر والسعودية مصير واحد.. والبرلمان فوّض الرئيس السيسي للدفاع عن المملكة

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي
الديب أبوعلي

تقدم النائب المصري أحمد أباظة، عضو البرلمان العربي، بخالص التهنئة والتحية والتقدير إلى النائب سعد العتيبي بمناسبة فوزه بالتزكية رئيسًا للبرلمان العربي، متمنيًا له دوام التوفيق والصحة والسعادة، وأن يقود البرلمان إلى بر الأمان، كما هنأ أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة.

ووجه أباظة - خلال مداخلة بالجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - التحية والتقدير إلى رئيس البرلمان العربي السابق محمد أحمد اليماحي، تقديرًا للفترة التي تولى خلالها رئاسة البرلمان، مشيدًا بجهوده في العمل البرلماني العربي المشترك.

وأكد النائب المصري، أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في العمل البرلماني العربي المشترك، انطلاقًا من إيمانها بأن قوة الأمة العربية تكمن في وحدتها، وأن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتضامن والتعاون، والاعتماد على لغة الحوار في التعامل مع الخلافات.

الدفاع المصري عن السعودية 

وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات يضاعف أهمية دور المؤسسات العربية في التعبير عن تطلعات الشعوب، والدفاع عن حقوقها المشروعة، والحفاظ على مقدراتها، والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والسلام والتنمية.

وشدد أباظة ،على أن المسؤولية في المرحلة الراهنة لا تقتصر على الحديث عن وحدة الصف العربي، بل تتطلب ترجمة هذه الوحدة إلى مواقف عملية وملموسة تشعر بها الدول والشعوب العربية.

وكشف النائب، عن أن البرلمان المصري شهد يومًا وصفه بالمهم، خلال جلسة استثنائية عكست، بحسب تعبيره، تماسك النواب وتكاتفهم، مشيرًا إلى تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن المملكة العربية السعودية وحماية أراضيها.

وأكد أباظة أن مصر والمملكة العربية السعودية يجمعهما مصير واحد، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتضامن بين البلدين في مواجهة التحديات، بما يحفظ أمنهما ويدعم استقرار المنطقة العربية.

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