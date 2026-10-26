،السفير عاطف سالم: نتنياهو يخشى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه سيرحل حينها

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر لدى إسرائيل الأسبق، أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى كسب دعم الأحزاب الدينية الصغيرة لضمان استمرار نفوذه السياسي، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية قد يؤدي إلى رحيله.

وقال خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «نتنياهو يخشى من تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه سيرحل حينها، والأحزاب الدينية الصغيرة يمكن أن تسحب أصواتًا ولا تحصل على مقاعد، وكل حزب يدخل مفاوضات مع الفلسطينيين يسقط».

وأضاف: «نتنياهو يحاول كسب أصوات الأحزاب الدينية الصغيرة، وخوف نتنياهو أن الأحزاب الصغيرة تاخد أصوات ولا تدخل الكنيست، وهذا يكون ضد نتنياهو».

وأوضح أن نتنياهو يحاول إقناع المسؤول عن الصهاينة المتدينين بالانسحاب من الانتخابات، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية ورقة انتخابية، ووُجهت اتهامات لنتنياهو بأنه بيأثر على الانتخابات.

وتابع: «تاريخ إسرائيل لم يشهد صعود أحد لرئاسة وزراء الكيان من أصل عربي، وإيزنكوت منافس نتنياهو الأول لم يحصل على دعم أمريكا».