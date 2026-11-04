قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبير قواس.. أول فلسطينية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك الأمريكية
زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مُلتزمون بإحداث «تغيير جذري»
الديمقراطيون يكتسحون الكونجرس.. ترامب يخسر مجلسي النواب والشيوخ في استفتاء على حكمه
أحمد السيد: ياسر إبراهيم لا غنى عنه في الدفاع.. والأهلي سيفوز على بيراميدز
من العمل دون ترخيص إلى كشف أسرار العملاء.. كيف يحاصر القانون مخالفات شركات التمويل؟
كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء.. وما هي رسوم استبداله؟
صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات الأوبئة والأعلاف وتراجع دور صغار المُربين.. صور
ديبي واسرمان شولتز تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن فلوريدا لولاية ثانية عشرة
رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة
«لو كنت مرشحا لفزنا» .. ترامب ينأى بنفسه عن خسارة الجمهوريين.. ويؤكد قبوله النتائج
مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ56 اليوم بالقاهرة.. ويوزع جوائز التميز
«شبانة» يرد على تصريحات حسين لبيب بشأن شركة الكرة بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجعه 85 قرشا.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-11-2026، في البنوك العاملة في مصر.

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه موجة ارتدادية هبط خلالها، سعر الدولار بنحو 85 قرشا  منذ الاربعاء الماضي وحتى اليوم الأربعاء.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2026، ضمن نشرته الخدمية.

 

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 55.19 جنيه للشراء و55.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.41 جنيه للشراء، و55.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 55.33 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك نكست 55.30 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 55.30 جنيه للشراء، و55.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 55.30 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 55.30 جنيه للشراء، و55.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك البركة 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 55.26 جنيه للشراء و55.36 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الشاب

من اليأس والديون إلى بداية جديدة.. شاب يروي كيف سدد ديونه بعد التوبة.. ربنا فتحها عليا

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

حالة الطقس

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

بعد ظهورها بمدرسة بالفيوم.. 5 طرق لمنع دخول الثعابين للمنازل والمنشآت.. أشياء تجذبها احذرها

استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج

استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج.. طريقة الحصول عليها

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تكشف كواليس تعاونها مع منة شلبي في فيلم «السلايف»:

هنا الزاهد تكشف كواليس تعاونها مع منة شلبي في فيلم «السلايف»: أجسّد شخصية فلاحة

الفنان نضال الشافعي

نضال الشافعي: أتمنى تجسيد الشخصيات الوطنية في عمل فني.. وأواصل تصوير مسلسل «عشماوي» | فيديو

الفنان طه خليفة

الفنان طه خليفة يحصد جائزة THE BEST كأفضل ممثل عن «موت مُعلن» بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

بالصور

طريقة تنظيف جلدة باب الغسالة من العفن والروائح الكريهة.. خطوات بسيطة تحافظ على كفاءتها

تنظيف جلدة باب الغسالة
تنظيف جلدة باب الغسالة
تنظيف جلدة باب الغسالة

فوائد الجبنة القريش للتخسيس.. متى تساعد على فقدان الوزن ومتى تتسبب في زيادته؟

فوائد الجبنة القريش
فوائد الجبنة القريش
فوائد الجبنة القريش

بمكياج الهالوين .. نجلاء بدر تُثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام .. صور

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل .. بمكونات بسيطة وطعم المطاعم

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد