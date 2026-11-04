مواصفات كيا سيلتوس 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري، العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سيلتوس 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا سيلتوس موديل 2027، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا سيلتوس 2027

كيا سيلتوس 2027

زودت سيارة كيا سيلتوس 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها Tyre pressure sensor .

محرك كيا سيلتوس 2027

كيا سيلتوس 2027

تحصل سيارة كيا سيلتوس 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 247 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا سيلتوس 2027

تمتلك سيارة كيا سيلتوس 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

كيا سيلتوس 2027

بالاضافة إلي ان سيارة كيا سيلتوس 2027 بها، مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مثبت سرعة .

سعر كيا سيلتوس 2027

كيا سيلتوس 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .