المملكة المتحدة تشيد بعلاقات الصداقة الوثيقة مع غانا

أشادت المملكة المتحدة بعلاقات الصداقة الوثيقة مع غانا، معربة عن ترحيبها بتولي غانا رئاسة الاتحاد الأفريقي العام القادم وتطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، مع الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، على هامش اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث الذي تستضيفه دولة أنتيجوا وبربودا، بحسب بيان للحكومة البريطانية.

وتناول الجانبان دور منظمة الكومنولث وإمكاناتها كقوة فاعلة للخير في العالم، من خلال جمع شركاء من مختلف أنحاء المعمورة لتحقيق النمو وتوفير الفرص للشعوب في بلدانهم.

كما ناقش الزعيما الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدا ضرورة وضع حد لإراقة الدماء والخسائر البشرية الفادحة في كلا الجانبين من خلال وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام جادة.

وأشار بيرنهام وماهاما إلى علاقات الصداقة الوثيقة بين المملكة المتحدة وغانا، بما في ذلك "شراكة النمو" الجديدة التي تم التوقيع عليها في وقت سابق من هذا العام، وتهدف إلى تحقيق منافع ملموسة لشعبي البلدين.

ورحّب رئيس الوزراء بتولي غانا رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام القادم، معربا عن تطلعه للعمل مع ماهاما خلال فترة رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة العشرين.