شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات حفل ختام بطولة كأس الألعاب الرياضية لطلاب المدارس الإعدادية والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

مسابقات الدوري الثقافي المعلوماتي للنشء والشباب

واستهلت المحافظ مشاركتها بتفقد مسابقات الدوري الثقافي المعلوماتي للنشء والشباب، وعروضًا فنية قدمها طلاب مدرستي الشعراوي الثانوية بنات والشعراوي الابتدائية، أعقبها المباراة النهائية للبطولة بين فريقي مدرستي 6 أكتوبر و25 يناير الإعداديتين والتي فاز بها فريق مدرسة 6 أكتوبر، فيما جاءت المدرسة الرياضية في المركز الثالث.

وشهدت الفعاليات تكريم الفائزين في الدوريات الثقافية المعلوماتية للنشء والشباب وأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب القوى، والفائزات في مسابقات اللياقة البدنية للفتيات.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن دعم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة محفزة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، معلنةً عن إطلاق مبادرة نجوم الوادي لاكتشاف ورعاية الموهوبين من طلاب المحافظة بكافة المجالات الفنية والثقافية والرياضية، ومنح المدرسة الفائزة بالمركز الأول بالبطولة مبلغ 50 ألف جنيه والمركز الثاني 30 ألف جنيه والمركز الثالث 15 ألف جنيه، ودعم احتياجات المدارس لتطوير الخدمات التعليمية؛ تشجيعًا للطلاب المشاركين ودعم روح التنافس والتميز الرياضي بين المدارس.