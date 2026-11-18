أعلنت محافظة الوادي الجديد، تكثيف ضخ كميات متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضحت المحافظة أن المنافذ المنتشرة بمختلف أحياء وميادين مدينة الخارجة تشهد ضخًا يوميًا ومستمرًا لمختلف أصناف الخضروات والفاكهة، بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على السلع الأساسية.

من جانبه، أكد جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ البيع للتأكد من انتظام العمل وتوافر مختلف السلع بالكميات المطلوبة، والالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.

التوسع في توفير السلع الغذائية

وشدد على استمرار جهود التوسع في توفير السلع الغذائية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.