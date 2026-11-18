شنت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة أسفرت عن الإزالة الفورية لبناء مخالف (تمثل في الشروع بتركيب أسانسير مخالف) لأحد العقارات الكائنة بشارع النيل الأبيض المتفرع من شارع أحمد عرابي.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لرصد وتتبع مخالفات البناء والتعديات على حرم الطرق، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمتابعة الميدانية المستمرة من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لردع أي مخالفات بناء في مهدها.