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رياضة

هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن اقتراب محمد صلاح من التتويج بلقب الأفضل في العالم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن محمد صلاح النجم الدولي المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، اقترب من التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم.

وقال حتحوت خلال تصريحاته في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن كريستيانو رونالدو اعتذر عن حضور حفلة التتويج أفضل لاعب في العالم التي ينافس عليها محمد صلاح ومودريتش لاعب ريال مدريد ورونالدو لاعب يوفنتوس.

وتابع: "هذا الأمر جعل محمد صلاح الأقرب لأنه قام بأداء مميز هذا العام وتوج بالعديد من الالقاب الفردية، ونأمل أن يحصد هذه الجائزة المميزة.

يذكر أن حفل تتويج لقب أفضل لاعب في العالم، ستقام غدا الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء.

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