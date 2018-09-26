ميرنا عز تخطف الأنظار باستايل السندريلا فى مسابقة ميس إيجبت

اختارت المتسابقة ميرنا عز، فستان من السيتنات غلب عليه طابع السيندريلا سعاد حسنى، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود المنقط بنقط بيضاء، وهو ما جعلها تبدو بصورة مميزة للغاية نالت إعجاب الكثير من المتواجدين بالحفل.



ونال الفستان الخاص بها والإستايل الخاص بها الاستحسان لأنه كان مميزا كونها اختارت ان ترتدى القبعة لتكون بكامل إناقتها وهو ما نال إعجاب الكثير من المتواجدين في الحفل.



يذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.