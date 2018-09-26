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رياضة

علاء ميهوب يكشف مصير مؤمن زكريا من التجديد للأهلي.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:54 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد رشاد
كشف علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي موقف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم من تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة الحالية، عقب انتشار أنباء عن رحيله عن صفوف الفريق.

وتحدث ميهوب عبر قناة الأهلي التليفزيونية اليوم الأربعاء قائلا: "أعرف مؤمن جيدا وأعلم مدى حبه للأهلي، وحتى لو لم يشارك باستمرار، ومسألة التجديد من عدمها تعد مسألة وقت لا أكثر".

وبسؤاله عما أثير حول عودة مؤمن لصفوف الزمالك قال: "تحدثت مع مؤمن مؤخرا وكل شيء يسير بشكل جيد وقال لي إنه لا توجد مشكلة، كما اننى أعرف أن هناك كثيرا من الأشياء المغرية بعيدا عن الأهلي لكن هناك أشخاصا ينتظرون ويفضلون البقاء".

وأتم: "ذلك الأمر ينطبق على أحمد فتحي على سبيل المثال كان من المستحيل رؤيته يرحل عن الأهلي والأمر ذاته ينطبق على مؤمن".

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