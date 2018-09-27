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أخبار البلد

رسميا .. نائلة فاروق حلمي رئيسا لقطاع التلفزيون

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
كلف حسين زين رئيس الهيئه الوطنية للإعلام نائلة فاروق حلمي بمنصب رئيس قطاع التلفزيون خلفا لمجدي لاشين الذي تم نقله لوظيفة مستشار أ.

وحصل "صدى البلد" على صورة من قرار تولى نائلة فاروق حلمي بمنصب رئيس قطاع التلفزيون .

وكان قد كشف الاعلامى مصطفى بكرى فى برنامجه "حقائق واسرار" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أقال اليوم مجدى لاشين رئيس التليفزيون، وأبلغه بأن هناك قرارًا بتعيينه مستشار ( أ) لرئيس الهيئة.

وقال بكري فى برنامجه إن الأزمة تعود إلى رفض رئيس التليفزيون اعتماد موازنة البرامج الجديدة من ميزانية "ماسبيرو"، بعد انسحاب الشركة المنفذة للتطوير، بسبب ارتفاع ميزانية هذه البرامج مقارنة بأسعار العاملين بالتليفزيون، مما تسبب فى تعطيل رواتب العاملين فى البرامج لمدة شهرين.
رسميا .. نائلة فاروق حلمي رئيسا لقطاع التلفزيون
رسميا .. نائلة فاروق حلمي رئيسا لقطاع التلفزيون

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