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فن

زفاف محمد طارق العتال وفرح بيبرس على نيل القاهرة..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:37 ص
صدى البلد
قسم الفن
احتفل رجل الأعمال طارق العتال وحرمه بزفاف نجلهما رجل الأعمال محمد طارق العتال إلى الباحثة السياسية فرح أشرف بيبرس.

حضر الحفل عائلتي العروسين والإعلاميين خيرى رمضان ومنى الحسينى والكاتب الصحفي عثمان فكرى رئيس تحرير برنامج الحياة في مصر والشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي وهاني العتال .

وأحيا الحفل الفنان شحتة وفرقته الموسيقية. واوكا وارتيجا والمطربة هدى ودينا

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